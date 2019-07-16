Чемпион мира и Европы трагически умер в возрасте 36 лет

Чемпион мира по дзюдо британец Крэйг Фэллон умер на 37-м году жизни, сообщается на официальном сайте Федерации дзюдо Великобритании.

"С глубоким сожалением мы делимся этой печальной новостью с миром дзюдо. Чемпион мира Крэйг Фэллон, отец и сын, ушел из жизни в понедельник в возрасте 36 лет", - говорится в сообщении. Причина смерти Фэллона не уточняется.

Фэллон завоевал "золото" чемпионата мира — 2005 в весовой категории до 60 кг. В 2006 году стал золотым призером чемпионата Европы. Тем самым Фэллон стал лишь вторым британским дзюдоистом в истории (после Нэйла Адамса в 1981 году), одновременно удерживавшим титулы чемпиона мира и Европы.

После завершения карьеры в 2011 году он перешел на тренерскую работу, в марте 2019 года стал главным тренером Ассоциации дзюдо Уэльса.

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