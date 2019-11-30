Главная Новости
1 декабря • обновлено в 02:44
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Брат Хабиба забил украинского бойца ММА

3.2т
Читать материал на украинском

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов победил украинца Романа Головинова в поединке на турнире ADW UAE Warriors 9.

Уже на второй минуте боя 21-летний дагестанец попал нашему соотечественнику в челюсть, после чего начал жестко добивать, прижав к сетке. Судья остановил поединок и присудил Усману победу техническим нокаутом.

Новости
Официально: названы соперник и дата следующего боя Хабиба

Как сообщал OBOZREVATEL, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл Давиду Заваде в дебютном бою на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

После этого Абубакар получил максимальное по длительности отстранение от боев в UFC.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
9
0
Смешно
4
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Белый господин
Белый господин
Зато в фитнесе победили. Красота спасёт мир епта.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
А где мощно?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги