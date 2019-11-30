Брат Хабиба забил украинского бойца ММА

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов победил украинца Романа Головинова в поединке на турнире ADW UAE Warriors 9.

Уже на второй минуте боя 21-летний дагестанец попал нашему соотечественнику в челюсть, после чего начал жестко добивать, прижав к сетке. Судья остановил поединок и присудил Усману победу техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл Давиду Заваде в дебютном бою на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

После этого Абубакар получил максимальное по длительности отстранение от боев в UFC.

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