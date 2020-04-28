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28 апреля • обновлено в 21:41
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Боксеры в России против коронавируса запустили в Серпухове аэростат с Иисусом

1.1т
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В Серпухове федерация бокса России решила помочь местным жителям в борьбе с коронавирусом, использовав для этого весьма оригинальный способ.

В небо над городом поднялся аэростат, к которому было прикреплено 40-метровое полотно с образом Иисуса Христа и надписью "Спаси и сохрани", сообщает Telegram-канал MDK.

"Таким образом людей решили морально поддержать в сложный эпидемиологический период и вселить надежду на скорейшее избавление от коронавирусной инфекции", - говорится в заявлении Федерации.

По словам организаторов, воздушный шар и образ Спасителя смогли увидеть жители городских округов Чехов и Кашира.

Боксеры в России против коронавируса запустили аэростат с Иисусом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев заявил, что коронавирус был создан в лабораторных условиях искусственно.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Россия
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Орлова Наталья
Орлова Наталья
Надо было 1000 метровый с портретом путина! Сразу бы исцелились ! Аминь!
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