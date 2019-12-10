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10 декабря • обновлено в 12:07
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Бойкот Олимпиады! В российской Госдуме придумали, как "отомстить" WADA

4.1т
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Одиозный российский политик, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в ответ на громкое решение WADA России необходимо организовывать свои спортивные соревнования.

При этом он выступил за бойкот летней Олимпиады 2020 года в Токио.

Петр Толстой

Петр Толстой

"Мне кажется, мы не нашли достойного ответа на первый раунд травли российских спортсменов, когда согласились ехать в Пхенчхан под белым флагом, и нам предлагают еще пару раз съездить под белым флагом. Решать, конечно, будут спортсмены, я не спортсмен, но я считаю, что играть в карты с шулером бессмысленно. Ехать никуда не надо. Надо организовывать свои соревнования, и надо создавать условия для того, чтобы эти четыре года не пропали даром для наших олимпийцев и нашего олимпийского спорта", – сказал Толстой в эфире программы "Время покажет".

По его мнению, Россия вполне способна организовать собственные соревнования, которые могут заменить Олимпийские игры, правда, не уточнил их формат и другие организационные детали.

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"Пока наша страна не займет жесткую позицию в этом вопросе, мне кажется, что понимания со стороны функционеров WADA не будет. Жесткая позиция – это бойкот, это отсутствие команды России на Олимпиаде", – добавил российский чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях сроком на четыре года после того, как вскрылся обман с подменой данных Московского антидопингового центра.

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Автор
Денис Карпов
Тема
допинговый скандал
Место
Россия
Теги
Государственная Дума России WADA
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Они ужасно отомстят. Приедут дружно в Монреаль и мочой, с содержанием мельдония обо#цут штаб-квартиру ВАДА.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaп - це завжди падлюка!(с)
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Yakubovskiy Sergey
Yakubovskiy Sergey
Жесткая позиция - это не глотать таблетки пачками и не подменивать мочу...
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