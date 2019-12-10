Бойкот Олимпиады! В российской Госдуме придумали, как "отомстить" WADA

Одиозный российский политик, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в ответ на громкое решение WADA России необходимо организовывать свои спортивные соревнования.

При этом он выступил за бойкот летней Олимпиады 2020 года в Токио.

Петр Толстой

"Мне кажется, мы не нашли достойного ответа на первый раунд травли российских спортсменов, когда согласились ехать в Пхенчхан под белым флагом, и нам предлагают еще пару раз съездить под белым флагом. Решать, конечно, будут спортсмены, я не спортсмен, но я считаю, что играть в карты с шулером бессмысленно. Ехать никуда не надо. Надо организовывать свои соревнования, и надо создавать условия для того, чтобы эти четыре года не пропали даром для наших олимпийцев и нашего олимпийского спорта", – сказал Толстой в эфире программы "Время покажет".

По его мнению, Россия вполне способна организовать собственные соревнования, которые могут заменить Олимпийские игры, правда, не уточнил их формат и другие организационные детали.

"Пока наша страна не займет жесткую позицию в этом вопросе, мне кажется, что понимания со стороны функционеров WADA не будет. Жесткая позиция – это бойкот, это отсутствие команды России на Олимпиаде", – добавил российский чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях сроком на четыре года после того, как вскрылся обман с подменой данных Московского антидопингового центра.

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