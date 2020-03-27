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27 марта • обновлено в 22:59
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"Бой Хабиб - Фергюсон проклят": известный комментатор прошелся по UFC из-за коронавируса

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Известный комментатор поединков Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган отказался комментировать бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Он считает, что во время этого поединка никому не может быть гарантирована безопасность от заражения коронавирусом.

Джо Роган

Джо Роган

RingSide24

"Не понимаю, как в UFC собираются проверять всех на коронавирус. Что если кто-то будет болен? Что если у кого-то болезнь проходит бессимптомно, как у Идриса Эльбы? Где гарантии, что Хабиб будет здоров? Где гарантии, что Тони будет здоров? Послушайте, этот бой проклят, он обречен", – цитирует Рогана Daily Express.

Бой Нурмагомедов – Фергюсон должен состояться 18 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава UFC Дана Уайт заявил, что на 99% нашел место для проведения поединка, который точно состоится не в Бруклине, как планировалось ранее.

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Автор
Юрий Трохимчук
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