Бой двух чемпионов UFC закончился сенсационным нокаутом за 32 секунды - опубликовано видео

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо сенсационно побил чемпиона в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу и сохранил титул. Бой продлился 32 секунды и завершился техническим нокаутом.

Для Сехудо эта победа стала 14-й при двух поражениях. У Диллашоу четвертое поражение в 20 боях.

Сехудо - Диллашоу

Сехудо - Диллашоу

Сехудо - Диллашоу

Сехудо - Диллашоу

Босс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт остался недоволен ранней остановкой в бою.

"Диллашоу кричал мне, что это неправильно. Я тоже считаю, что остановка была преждевременной. Два чемпиона, два лучших бойца – это супербой. Дайте им драться до конца! Я не намерен принижать заслуг Сехудо, ведь 20 секунд боя он очень агрессивно атаковал Диллашоу. Но это была ужасная остановка. Будет ли реванш? Я пока не знаю, что делать дальше. Наилегчайший дивизион? Пока я не могу сказать о его судьбе", – сказал Уайт.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, парень напал на девушку из UFC и жестоко поплатился. Позже спортсменка лично прокомментировала конфликт.

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