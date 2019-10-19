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19 октября • обновлено в 18:25
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Боец UFC "пушкой" в челюсть брутально нокаутировал соперника за 15 секунд до гонга - видеофакт

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Американский боец-легковес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майк Дэвис (7-2) добыл яркую победу над соотечественником Томасом Гиффордом (17-8-2).

На турнире UFC Fight Night 161 в Тампе (США) Майк подловил соперника за 15 секунд до финального гонга мощнейшим ударом с левой руки точно в челюсть. Дэвис, пропустив такую "пушку", долго приходил в себя после нокаута.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, боец UFC Стивен Петерсон нокаутировал соперника крайне редким ударом бэкфист (раскручивающийся удар правой рукой).

Эпизод произошел на турнире UFC Fight Night 159 в бою против мексиканца Мартина Браво.

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Тема
UFC
Место
США
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