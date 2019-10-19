Боец UFC "пушкой" в челюсть брутально нокаутировал соперника за 15 секунд до гонга - видеофакт

Американский боец-легковес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майк Дэвис (7-2) добыл яркую победу над соотечественником Томасом Гиффордом (17-8-2).

На турнире UFC Fight Night 161 в Тампе (США) Майк подловил соперника за 15 секунд до финального гонга мощнейшим ударом с левой руки точно в челюсть. Дэвис, пропустив такую "пушку", долго приходил в себя после нокаута.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, боец UFC Стивен Петерсон нокаутировал соперника крайне редким ударом бэкфист (раскручивающийся удар правой рукой).

Эпизод произошел на турнире UFC Fight Night 159 в бою против мексиканца Мартина Браво.

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