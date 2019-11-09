Американский боец смешанных единоборств (ММА) Кристиан Эдвардс (2-0) добыл яркую победу на турнире Bellator 233.

21-летний Эдвардс уже на 16-й секунде встречи идеально попал ногой в голову 32-летнему Цезарю Беннетту (0-1), едва не оторвав ему голову.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бразилец Джонас Билариньо по прозвищу Скорость вернулся в MMA после трехлетнего отсутствия и одержал досрочную победу над Джуниором Дуарте на турнире Future FC 9 в Сан-Паулу.

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