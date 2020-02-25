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25 февраля • обновлено в 20:58
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Боец MMA рассказал о воскрешении после смерти

1.5т
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Врачи констатировали смерть американского бойца смешанных боевых искусств (ММА) Тайрелла Форчуна, а потом его воскресили.

Тайрелл Форчун

Тайрелл Форчун

Как рассказал в интервью ESPN сам 29-летний спортсмен, он, будучи студентом колледжа, решил похудеть на 12 килограммов менее чем за неделю до соревнований по вольной борьбе. Таким образом он рассчитывал получить преимущество над соперниками.

В ходе весогонки Форчун сначала резко сократил потребление еды и воды, а тренироваться стал трижды в день. Затем он осознал, что не успевает похудеть, и принял ванну с английской солью (гептагидрат сульфата магния). По словам бойца, ванна лишила его органы влаги, сильно навредив здоровью. Следом Тайрелл Форчун сделал попытку сбросить вес при помощи бега. В ходе одной из тренировок у него произошел припадок.

"Я исходил пеной, не мог совладать со своим телом. Я думал, что умру", — рассказал он.

Во время той тренировки Форчун потерял сознание, а очнулся уже в больнице — после того, как врачи применили дефибриллятор. Вслед за этим боец снова потерял сознание, а медики снова применили дефибриллятор.

"Врачи даже констатировали мою смерть, но им удалось меня воскресить", — подытожил Тайрелл Форчун.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
MMA
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