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15 января • обновлено в 16:58
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Боец MMA отбил атаку соперника и отправил его в страшный нокаут – опубликовано видео

2.3т
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Бой между двумя американскими бойцами MMA Эммануэлем Кэлхоуном и Марком Эйтелем на турнире промоутерской организации Xtreme Knockout закончился мощнейшим нокаутом.

На официальной странице компании в Instagram появилось видео момента, которым завершился поединок. За минуту до окончания первого раунда Эйтель повалил своего соперника и зажал его в партер, но Кэлхоуну удалось отбиться от атаки соперника и, молниеносно поднявшись на ноги, нанести сокрушительный удар в голову коленом.

Нокаут коленом в голову

Нокаут коленом в голову

Стоит отметить, что свою любительскую карьеру Кэлхоун начал в 2016 году, а эта победа стала для него третьей подряд.

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Тема
MMA
Место
США
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