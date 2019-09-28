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28 сентября • обновлено в 18:41
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Боец MMA нокаутировал невероятным ударом коленом в полете - опубликовано видео

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Английский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Пэйдж отметился эффектным нокаутом на на турнире Bellator 227.

В поединке против ирландца Ричардом Киели 32-летний Пейдж смог нанести победный удар уже в 1-м раунде. Увидев, что соперник потерял концентрацию в защите, лондонец высоко прыгнул, и в полете попал коленом оппоненту четко в голову.

После этого англичанин изобразил головокружение, словно сам получил удар по голове. Ряд пользователей в Twitter расценили это поведение как унижения Киели.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля американский боец смешанных единоборств (MMA) Хорхе Масвидаль установил невероятное достижение на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 239 в Лас-Вегасе. Масвидаль победил соотечественника Бена Аскрена за пять секунд, нанеся убийственный удар коленом в голову в прыжке.

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Тема
MMA
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