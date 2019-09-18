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18 сентября • обновлено в 13:14
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"Ближе к смерти": Хабиб сделал мрачное признание

1.3т Читать материал на украинском

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов признался, что не празднует свой день рождения.

Боец в интервью Первому каналу отметил, что не понимает празднований, так как человек с каждым годом приближается к смерти.

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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

"Я не любитель праздновать день рождения, честно. Я не помню, чтобы я свои почти 31 год праздновал день рождения. Это для меня не праздник. Не знаю, для кого-то это может звучать странно. А что праздновать-то? Ты каждый год стареешь, чего праздновать-то? Еще на один шаг ближе к смерти, как говорится", – цитирует Хабиба официальный сайт российского вещателя.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на победу над Дастином Порье, Нурмагомедов не является лучшим бойцом UFC, занимая в рейтинге лишь вторую строчку.

Кроме того, СМИ впервые раскрыли личность жены Хабиба, которую тот тщательно скрывает.

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Тема
UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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