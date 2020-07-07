Били и морили голодом: британские гимнастки обвинили тренеров сборной в издевательствах

Несколько бывших гимнасток сборной Великобритании обвинили своих тренеров в издевательствах и жестоком обращении.

Как сообщает издание DailyMail, бывшая чемпионка Европы среди юниоров Кэтрин Лайонс, которой после окончания карьеры понадобилась помощь психолога, рассказала, что тренер бил ее палкой и не давал есть неделю, чтобы она сбросила вес.

Чемпионка игр Британского содружества Лиза Мейсон, которая выступала на Олимпиаде-2000, заявила, что столкнулась с жестоким обращением уже с десяти лет. Ее заставляли тренироваться с травмами, давая сильное обезболивающее. Один раз ей пришлось заниматься со стрессовым переломом голени.

"Психологическое и физическое насилие было для нас нормой. Нас учили бояться тренеров больше, чем сложных упражнений", – призналась Мейсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США тренеры сборной годами насиловали спортсменок.