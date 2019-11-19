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19 ноября • обновлено в 16:00
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Без Евро-2020 и Олимпиады: Россия на грани полного фиаско в допинговом скандале

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России грозит запрет на участие в крупных спортивных мероприятиях, таких как Олимпийские игры-2020 и Евро-2020 по футболу, в связи с выявленными несоответствиями в данных о допинге.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Без Евро-2020 и Олимпиады: Россия на грани полного фиаско в допинговом скандале

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется 9 декабря для определения возможных санкций всему российскому спорту. В том случае, если Исполком согласится с рекомендациями комитета по соответствию относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), дело, вероятно, будет передано в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

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Если CAS, в свою очередь, признает Россию виновной в систематических допинговых нарушениях, спортсменам РФ полностью запретят участвовать в таких мероприятиях, как летняя Олимпиада-2020, Паралимпийские игры в Токио, а также финальный турнир Евро-2020 по футболу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава РУСАДА признал факт подмены нескольких допинг-проб российских спортсменов, анализ которых проводит экспертная группа WADA. Скандал грозит России пропуском летней Олимпиады-2020 в Токио и зимних Игр 2022 года в Пекине.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Темы
Олимпиада-2020 Евро-2020
Место
Россия
Тег
WADA
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Кор Павел
Кор Павел
Опять мельдонии, нашатырный спирт, витамин С, капли валерьянки задолбали
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фил филька
фил филька
как достали наши чиновники! в натуре пусть наши спортсмены годик пропустят а этих чиновников за это посадят или отстранят пожизненно.
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