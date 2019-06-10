"Бесконечное унижение!" Чемпион мира из РФ закатил истерику

Чемпион мира-2013 в прыжках в длину россиянин Александр Меньков гневно отреагировал на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение РФ из-за допингового скандала.

"Добро пожаловать на "Титаник". Сколько времени может уже продолжаться данная ситуация?! Почему я, спортсмен, не могу выступать на международных стартах, почему я должен быть постоянно в подвешенном состоянии? Мы положили на это всю свою жизнь. Почему нас всех подвергают этому бесконечному унижению? Почему все молчат? Почему никто это не освещает? И чью честь мы в итоге защищаем! С чьим флагом выходим? Неужели мы нужны только тогда, когда удобно", – написал спортсмен на своей странице в социальной сети Instagram.

Александр Меньков "Спорт-Экспресс"

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