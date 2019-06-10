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"Бесконечное унижение!" Чемпион мира из РФ закатил истерику

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Чемпион мира-2013 в прыжках в длину россиянин Александр Меньков гневно отреагировал на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение РФ из-за допингового скандала.

"Добро пожаловать на "Титаник". Сколько времени может уже продолжаться данная ситуация?! Почему я, спортсмен, не могу выступать на международных стартах, почему я должен быть постоянно в подвешенном состоянии? Мы положили на это всю свою жизнь. Почему нас всех подвергают этому бесконечному унижению? Почему все молчат? Почему никто это не освещает? И чью честь мы в итоге защищаем! С чьим флагом выходим? Неужели мы нужны только тогда, когда удобно", – написал спортсмен на своей странице в социальной сети Instagram.

Александр Меньков

Александр Меньков

"Спорт-Экспресс"

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В России похвастались изобретением нового допинга

Добро пожаловать на Титаник . Сколько времени может уже продолжаться данная ситуация !!!Почему , я спортсмен , не могу выступать на международных стартах , почему я должен быть постоянно в подвешенном состоянии ? Мы положили на это , всю свою Жизнь !!! Почему нас всех подвергают этому бесконечному унижению . Почему все молчат ? Почему никто это не освещает ? И чью Честь мы в итоге Защищаем !!!! С чьим флагом мы выходим? Неужели мы нужны только тогда , когда удобно !!!! #iaaf #wada #rusada

Публикация от MENKOV ALEXANDR (@menkov_long_jump)

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия осталась без своего представителя в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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Темы
легкая атлетикадопинговый скандал
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