Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед на сборах в Коблево приняла участие в шуточном поединке против чемпионки Европы 2019 года, призёрки чемпионатов мира и Европы Оксаны Ливач.

Украинки вышли на татами и под бурные эмоции тренеров провели импровизированный бой, который официальный Facebook НОК Украины назвал "боем года". В итоге победила дружба.

Белодед провела "бой года" против чемпионки Европы по вольной борьбе Facebook НОК

"Была возможность потренироваться вместе со сборной по дзюдо. Спасибо за настроение, позитив, спарринги, тренировки и кимоно, где могла по-настоящему почувствовать, что такое дзюдо. Сначала у меня была мысль что это два единоборства, которые очень похожи между собой, но когда надела кимоно поняла, что это совсем другие чувства", – прокомментировала поединок 23-летняя Ливач.

Белодед провела "бой года" против чемпионки Европы по вольной борьбе Instagram Оксаны Ливач

Напомним, что осенью прошлого года Ливач стала бронзовой призеркой на чемпионате мира по борьбе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Белодед была признана лучшей спортсменкой 2019 года в Украине