"Я этого не учел": Беленюк поплатился за "насилие" в Раде

Знаменитый борец, Жан Беленюк, который попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа", признался, что поплатился за насилие над собой, когда заснул на одном из заседаний.

Жан Беленюк спит в Раде скриншот трансляции

"Когда приехал из Казахстана, мне говорили, что могу отдохнуть, не надо себя насиловать. Я был истощен и сказывалась разница в часовых поясах. Но как человек ответственный осознавал, что раз нахожусь в Киеве, то заседание пропускать не должен.Но организм начал меня подводить физически. Я прилег на 30 секунд, а это сразу сняли. Есть люди, которые мониторят все – кто какие пишет смс, чем занимается. Я этого не учел и поплатился. Теперь буду опытнее и не допускать слабостей", - цитирует Беленюка Главком.

Двукратный чемпион мира и олимпийский призер, убежден, что эффективность работы политика должна оцениваться не по тому, что он когда-то закрыл глаза.

"Но пусть. Буду внимательнее. Я знаю, что сфера моей деятельности – спорт, я нахожусь в соответствующем комитете, отвечаю за спорт высоких достижений. Поэтому, стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы помочь развитию украинского спорта, подготовке к предстоящим Олимпийским играм", - подытожил спортсмен.

Напомним, что 20 сентября на одном из заседаний в парламенте Жана Беленюка застали спящим, после чего он не извинился, отделавшись шуткой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жан Беленюк после победы на ЧМ-2019 заявил, что это мировое первенство будет последним в его карьере.

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