Главная Новости
30 апреля • обновлено в 20:03
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Беларуси придется на коленях просить о помощи": спортивный врач - о пандемии коронавируса

4.5т
Читать материал на украинском

Бывший врач "Спартака" Юрий Васильков раскритиковал отношение властей Беларуси к пандемии коронавируса.

В Беларуси не остановлен футбольный чемпионат

В Беларуси не остановлен футбольный чемпионат

"Вирус ползёт. В Беларуси нет никакого карантина – и уже 13 тыс. заболевших, хотя страна маленькая. И их число будет увеличиваться с каждым днём. Не знаю, чем там всё закончится. Думаю, когда-то они прозреют и даже остановят футбольный чемпионат. Но, скорее всего, им придётся на коленях просить о помощи. К сожалению, это только вопрос времени. Так относиться к вирусу я бы не стал никогда", – цитирует Василькова RT.

Ранее врач Международного олимпийского комитета (МОК) Ирина Зеленкова заявила, что коронавирус несет особую опасность для профессиональных атлетов.

До этого ученые выяснили, что надо делать, чтобы не заразиться COVID-19 во время занятия спортом на улице.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
15
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 10406.

    Вылечились: 1238. Умерли: 261.

  • В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.

  • Ляшко заявил, что Украина вышла на плато по COVID-19, прогноз оптимистичный.

  • Лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом в Британии. Говорят, хватит 1 таблетки в день.

  • Ученые озвучили смертельную опасность нового лекарства от COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Динамо Минск
VS
Слуцк
Победа Динамо Минск
1.70 Сделать ставку
Рух
VS
Городея
Тотал меньше 2
1.70 Сделать ставку
Минск
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Торпедо-БелАЗ с форой (0)
2.04 Сделать ставку
Смолевичи
VS
Энергетик-БГУ
Инд. тотал Энергетика-БГУ больше 1
1.86 Сделать ставку
Bad News Bears
VS
MIBR
Победа Bad News Bears с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Envy
Тотал меньше 25,5 раундов на первой карте
1.75 Сделать ставку
ENCE
VS
Complexity
Победа Complexity
1.75 Сделать ставку
fnatic
VS
Heretics
Победа Heretics с форой в +1,5 карты
1.80 Сделать ставку
Dignitas
VS
Team Vitality
Победа Dignitas с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
North
VS
Godsent
Тотал больше 2,5 карт
1.97 Сделать ставку