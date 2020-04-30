"Беларуси придется на коленях просить о помощи": спортивный врач - о пандемии коронавируса

Бывший врач "Спартака" Юрий Васильков раскритиковал отношение властей Беларуси к пандемии коронавируса.

В Беларуси не остановлен футбольный чемпионат

"Вирус ползёт. В Беларуси нет никакого карантина – и уже 13 тыс. заболевших, хотя страна маленькая. И их число будет увеличиваться с каждым днём. Не знаю, чем там всё закончится. Думаю, когда-то они прозреют и даже остановят футбольный чемпионат. Но, скорее всего, им придётся на коленях просить о помощи. К сожалению, это только вопрос времени. Так относиться к вирусу я бы не стал никогда", – цитирует Василькова RT.

Ранее врач Международного олимпийского комитета (МОК) Ирина Зеленкова заявила, что коронавирус несет особую опасность для профессиональных атлетов.

До этого ученые выяснили, что надо делать, чтобы не заразиться COVID-19 во время занятия спортом на улице.

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