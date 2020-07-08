Беларусь под Олимпиаду готова взять в сборную спортсменов из России

Президент Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский заявил, что федерация готова рассматривать заявления российских легкоатлетов о переходе в белорусскую сборную.

По словам главы БФЛА, Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков, которые являются лидерами мировой легкой атлетики, стали заложниками ситуации.

"Если к нам будут приходить предложения о переходе из какой бы ни было страны, то было бы непорядочно их не рассматривать. А что касается ситуации с российскими легкоатлетами, то мы внимательно следим за ней и переживаем за спортсменов, потому что это близкие нам люди, у которых есть ограниченное время, чтобы оставить свой след в спорте", – цитирует Девятовского ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия из-за массовых нарушений антидопинговых правил была дисквалифицирована WADA на 4 года и отстранена от Олимпиады и чемпионатов мира.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не смогла в срок выплатить штраф в World Athletics. Из-за этого, скорее всего, российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным статусом.

Позже трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что может покинуть сборную России.

Анжелика Сидорова прокомментировала информацию о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в размере 5 миллионов долларов.

Шестикратная чемпионка России в помещении назвала ситуацию "гребаным стыдом".