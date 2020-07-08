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Беларусь под Олимпиаду готова взять в сборную спортсменов из России

Максим Богданов
Максим Богданов
Другие виды спорта
1,0 т.
Олимпийская сборная Россия

Олимпийская сборная Россия.

Президент Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский заявил, что федерация готова рассматривать заявления российских легкоатлетов о переходе в белорусскую сборную.

По словам главы БФЛА, Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков, которые являются лидерами мировой легкой атлетики, стали заложниками ситуации.

"Если к нам будут приходить предложения о переходе из какой бы ни было страны, то было бы непорядочно их не рассматривать. А что касается ситуации с российскими легкоатлетами, то мы внимательно следим за ней и переживаем за спортсменов, потому что это близкие нам люди, у которых есть ограниченное время, чтобы оставить свой след в спорте", – цитирует Девятовского ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия из-за массовых нарушений антидопинговых правил была дисквалифицирована WADA на 4 года и отстранена от Олимпиады и чемпионатов мира.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не смогла в срок выплатить штраф в World Athletics. Из-за этого, скорее всего, российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным статусом.

Позже трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что может покинуть сборную России.

Анжелика Сидорова прокомментировала информацию о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в размере 5 миллионов долларов.

Шестикратная чемпионка России в помещении назвала ситуацию "гребаным стыдом".

Беларусьлегкая атлетика
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