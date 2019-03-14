"Б*дло тупорылое": "д*бил Губерниев" нарвался в России

Российский комментатор Дмитрий Губерниев нарвался на огромное волну критики в интернете, после своего интервью о популяризации лыжных гонок в стране.

Дмитрий Губерниев Instagram

"Лично я для продвижения этого спорта в массы прилагаю максимум усилий. На чемпионате мира я сделал больше всех в стране, за исключением самих спортсменов – тех, кто боролся за медали. Практически в одиночку пытался сдвинуть эту историю с мертвой точки, привлекая друзей-артистов и других атлетов", — цитирует Губерниева RT.

Такие слова одиозного журналиста спровоцировали бурю в сети.

"Ну и мерзкий же персонаж. Д*билушка, для популяризации лыж Вяльбы сделала в миллион раз больше, чем весь твой никчемный канал", "Да заткнись ты уже, б*дло тупорылое", — ругаются юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики потребовали уволить Губерниева за клевету в адрес чемпиона мира по биатлону Антона Бабикова.

Ранее Губерниев стал жертвой оскорбительных комментариев в интернете после того, как провел митинг на Манежной площади (Москва) в поддержку Владимира Путина.

СМИ назвали журналиста "главным конферансье Путина", вспомнив, что он вел все массовые мероприятия в поддержку президента РФ.

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