МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

"Б*дло тупорылое": "д*бил Губерниев" нарвался в России

2.9тЧитать материал на украинском

Российский комментатор Дмитрий Губерниев нарвался на огромное волну критики в интернете, после своего интервью о популяризации лыжных гонок в стране.

Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев

Instagram

"Лично я для продвижения этого спорта в массы прилагаю максимум усилий. На чемпионате мира я сделал больше всех в стране, за исключением самих спортсменов – тех, кто боролся за медали. Практически в одиночку пытался сдвинуть эту историю с мертвой точки, привлекая друзей-артистов и других атлетов", — цитирует Губерниева RT.

Такие слова одиозного журналиста спровоцировали бурю в сети.

"Ну и мерзкий же персонаж. Д*билушка, для популяризации лыж Вяльбы сделала в миллион раз больше, чем весь твой никчемный канал", "Да заткнись ты уже, б*дло тупорылое", — ругаются юзеры.

"Б*дло тупорылое": "д*бил Губерниев" нарвался в России
"Б*дло тупорылое": "д*бил Губерниев" нарвался в России
"Б*дло тупорылое": "д*бил Губерниев" нарвался в России
"Б*дло тупорылое": "д*бил Губерниев" нарвался в России
"Б*дло тупорылое": "д*бил Губерниев" нарвался в России
"Б*дло тупорылое": "д*бил Губерниев" нарвался в России
"Б*дло тупорылое": "д*бил Губерниев" нарвался в России
"Б*дло тупорылое": "д*бил Губерниев" нарвался в России
"Б*дло тупорылое": "д*бил Губерниев" нарвался в России
Новости
‘‘Идите в ж*пу’’ Губерниев оскорбил олимпийского чемпиона

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики потребовали уволить Губерниева за клевету в адрес чемпиона мира по биатлону Антона Бабикова.

Ранее Губерниев стал жертвой оскорбительных комментариев в интернете после того, как провел митинг на Манежной площади (Москва) в поддержку Владимира Путина.

СМИ назвали журналиста "главным конферансье Путина", вспомнив, что он вел все массовые мероприятия в поддержку президента РФ.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "лыжные гонки" на OBOZREVATEL.

Тема
лыжные гонки
Персона
Дмитрий Губерниев
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения