Спортсмен во время игры убил старушку одним ударом

В США во время бейсбольного матча Главной лиге бейсбола (MLB) между командами "Лос-Анджелес Доджерс" и "Сан-Диего Падрес" погибла 79-летняя болельщица.

Линда Голдблум ESPN

После удара игрока "Сан-Диего" Фрэнмила Рейеса мяч пролетел над защитной сеткой и попал в голову Линде Голдблум.

По сообщению ESPN, женщина три дня находилась в больнице без сознания, не реагируя на происходящее, и только раз пошевелив пальцем. Ее дыхание поддерживалось с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, которое отключили по решению родных.

"Смерть наступила от внутричерепного кровоизлияния в мозг в результате удара тупым предметом по голове", - говорится в заключении патологоанатома.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бейсболисту в матче удался трюк из "Матрицы". Игрок "Торонто" Влад Герреро продемонстрировал удивительные чудеса ловкости в поединке MLB в США.

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