Американский чемпион покончил с собой: что произошло

Двухкратный чемпион США по парному фигурному катанию Джон Кафлин был найден мертвым в своем доме. Сестра спортсмена на своей странице в Facebook написала, что он свел счеты с жизнью.

"Мой замечательный, сильный, удивительно сострадательный брат Джон Кафлин покончил с собой сегодня. У меня нет слов. Я люблю тебя, Джон", - говорится в сообщении Анжела Лон.

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Несколькими днями ранее Кафлина отстранили от спортивной деятельности из-за подозрения в насилии по отношению к другим участникам соревнований. Спортсмен собирался принять участие в чемпионате США по фигурному катанию, которое пройдет в конце января в Детройте.

Джон Кафлин twitter.com/JohnCoughlinUSA

В 2011 и 2012 годах спортмен выигрывал чемпионат США в паре с Кэйтлин Янкоускас и Кейди Денни соответственно. Также Кафлин добыл "золото" на этапе юниорского Гран-при в Хорватии сезона 2005/06.

Как сообщал OBOZREVATEL, бейсболист сборной России Сергей Соловьев умер от инфаркта в возрасте 37 лет. Спортсмен скончался в конце 2018 года.

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