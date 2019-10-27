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27 октября • обновлено в 18:05
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Мотогонщик совершил спасение века: опубликовано невероятное видео

2.5т Читать материал на украинском

Младшему брату лучшего мотогонщика планеты Марка Маркеса удался немыслимый трюк на Гран-при Японии.

23-летний Алекс улетел из седла головой вперед, но невообразимым образом перегруппировался, приземлился рядом с мотоциклом, проехал половину прямой ногами по асфальту, остановился, залез обратно и продолжил тренировку как ни в чем не бывало.

Соцсети MotoGP окрестили этот момент "спасением века". За неделю видео собрало более 2 млн просмотров и полмиллиона лайков.

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Как сообщал OBOZREVATEL, страшной трагедией могли завершиться соревнования по мотоспорту, которые проходили в Уэльсе.

25-летний гонщик Эдриан Оуэн на одном из участков трассы не справился с управлением и упал с 15-метровой высоты.

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Место
Япония
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