96-летний бегун установил новый мировой рекорд

Рой Энглерт из Вирджинии победил на чемпионате по легкой атлетике USATF Masters Outdoor. 96-летний бегун преодолел пять километров за 42 минуты.

Таким образом пожилой спортсмен установил новый мировой рекорд, улучшив предыдущее достижение на 8 минут

"Это весело. Но самый веселый момент наступает, когда вы пересекаете финишную черту. Я не считаю себя источником вдохновения. Выигрывать легче, когда пережил остальных конкурентов", – цитирует рекордсмена Runners World.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что студент Харьковского национального университета внутренних дел стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу, установив мировой рекорд.

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