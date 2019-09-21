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21 сентября • обновлено в 19:18
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15-летняя фигуристка установила два мировых рекорда

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15-летняя российская фигуристка Александра Трусова на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе установила два мировых рекорда, прежде принадлежавших ее соотечественнице Алине Загитовой.

Спортсменка стала первой на планете по набранным баллам за произвольную программу и по сумме за короткую и произвольную. За первую она оформила 163,78 балла, чисто исполнила четвертные лутц и тулуп, а также каскад из четверного и тройного тулупа.

Саша ошиблась в комбо тройной лутц – тройной риттбергер, что не помешало ей установить историческое достижение и побить показатель Загитовой – 158,50 балла.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова отметилась необычным приемом с переодеванием во время выступления на турнире Lombardia Trophy, проходящем в итальянском Бергамо.

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Тема
фигурное катание
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