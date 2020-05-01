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3 мая • обновлено в 23:00
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Чей Крым? Селезнев обозвал украинцев собаками за нападки на Усика

58.2т
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Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев выразил полную поддержку боксеру Александру Усику, который не признает военную агрессию России в Украине.

По мнению нападающего турецкого "Бурсаспора", вопросы о принадлежности Крыма являются некорректными и "собачьими".

Евгений Селезнев

Евгений Селезнев

ФК "Бурсаспор"

"До сих пор слежу за украинской политикой, смотрю разные передачи, анализирую. Мне очень интересно, что происходит в моей стране. Я часто читаю интервью Александра Усика. Он украинец? Да. Он родился в Симферополе. Ему задают вопрос: "А Крым – это Украина?". Я раз услышал его ответ: "Что вы, с*ка, задаете мне эти волчьи вопросы?". Это собачьи вопросы. Нельзя так говорить. Он с каким флагом выходит в ринг? Людям обязательно надо сделать какую-то подлость или пакость. Давайте не трогать политику, я в ней не силен", – цитирует Селезнева Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран АТО Леонид Остальцев бросил вызов Александру Усику после того, как тот заявил о непричастности россиян к происходящему на Донбассе и Крыму.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Александр Усик Евгений Селезнев
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Украинский национализм(нацизм) - ЭТО КОГДА: 1. Твой народ доводят до нищеты. 2. Разваливают остатки экономики. 3. Разрушают систему образования и здравоохранения. 4. От имени людей влезают в новые государственные долги и распродают родную землю. 5. Вынуждают покидать родную страну в поисках достойного заработка. 6. Отменяют миллионам их законные льготы. 7. Отправляют людей на бессмысленную смерть вместо того, чтобы решать вопросы политически. 8. Богатеют в то время, как народ беднеет. 9. Лишают нынешнее поколение будущих пенсий.10. Пытаются уничтожить у народа его историю. Запомните: Это - украинский национализм(нацизм).
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Korotun Valentina
Korotun Valentina
И сколько же у нас таких выдающихся спортсменов, причем без всяких кавычек, действительно выдающихся, за которых болеет вся страна? Идиотизм ситуации в том, что этих выдающихся весьма частенько, кроме бабла больше ничего не интересует. Они знать не знают и не стрмяться узнать хоть немного о народе, к коему приписывают и себя. Вытанцовывют гопака под залихватскую козацкую песню и не понимают, а что собственно говоря стоит за этой песней, этим танцем и почему Московия влезла своими войсками в нашу страну, убив уже более ЧЕТЫРНАДЦАТИ тысяч ЕГО ЖЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ. Да блин, откройте наконец-то учебник истории Украины и прочтите хотя бы половину, может хоть что-то поймете.
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Саванчук Ярослав
Саванчук Ярослав
Баран такой как и усик. А выходит на ринг под украинских флагом не из за своего желания. А из за того что выбора нет. Не кто ему в боксе просто так не даст сменить флаг потому что после этого его карьера пойдет коту под хвост
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