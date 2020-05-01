Чей Крым? Селезнев обозвал украинцев собаками за нападки на Усика

Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев выразил полную поддержку боксеру Александру Усику, который не признает военную агрессию России в Украине.

По мнению нападающего турецкого "Бурсаспора", вопросы о принадлежности Крыма являются некорректными и "собачьими".

Евгений Селезнев ФК "Бурсаспор"

"До сих пор слежу за украинской политикой, смотрю разные передачи, анализирую. Мне очень интересно, что происходит в моей стране. Я часто читаю интервью Александра Усика. Он украинец? Да. Он родился в Симферополе. Ему задают вопрос: "А Крым – это Украина?". Я раз услышал его ответ: "Что вы, с*ка, задаете мне эти волчьи вопросы?". Это собачьи вопросы. Нельзя так говорить. Он с каким флагом выходит в ринг? Людям обязательно надо сделать какую-то подлость или пакость. Давайте не трогать политику, я в ней не силен", – цитирует Селезнева Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран АТО Леонид Остальцев бросил вызов Александру Усику после того, как тот заявил о непричастности россиян к происходящему на Донбассе и Крыму.

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