Российского бойца UFC избили в октагоне за хамский поступок перед поединком. Видео

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зелим Имадаев потерпел поражение от 26-летнего представителя Бразилии Мишеля Перейры.

Бой на турнире UFC Fight Night 176 в Лас-Вегасе (США) завершился в заключительном раунде после удачно проведенного удушающего приёма со стороны бразильского спортсмена.

Перейра (в желтых трусах) смог провести несколько удачных приемом

За день до поединка на дуэли взглядов россиянин отметился хамской выходкой, ударив Перейру.

"Не знаю, почему он тогда так поступил. Но я говорил ему, что отплачу за пощечину, и сделал это в бою. Я мужчина, и мне нельзя давать пощечину. Именно потому в октагоне я целовал ладони и наносил удары. Имадаев больше так не сделает", – сказал Перейра на пресс-конференции после встречи.

Перейра смял россиянина в октагоне

Имадаев пропускал удары один за одним

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2010 состоялся знаменитый бой, в котором боксер был нокаутирован за понты на ринге. Мексиканец Эдисон Миранда стал опускать руки, демонстративно показывая, что удары оппонента не приносят ему никакого урона.

В какой-то из моментов Эдисон заигрался и пропустил мощнейший апперкот, отправивший его в тяжелый нокаут.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!