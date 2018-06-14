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Эпичное интервью: российская бабушка "сломала" бразильского журналиста

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В сети набирает популярность фрагмент эфира бразильского телевидения с участием пожилой женщины из России, у которой корреспондент пытался взять интервью на улице в Москве.

Женщина по-русски пыталась выяснить у журналиста, из какой он страны и по какому каналу её покажут, однако тот не понимал ее, отвечая ей по-португальски.

Как пишет TJournal, героем видео является журналист бразильского подразделения телеканала Fox Sports Джексон Пинейро, который освещает ЧМ-2018.

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Сначала жительница Москвы несколько раз прокричала в камеру "Россия — вперёд!". После этого она попыталась выяснить у Пинейро, из какой он страны.

Услышав слово "Бенджамин" (репортёр обращался к ведущему в студии — Бенджамину Баку), женщина произнесла: "Обалдеть! Я поняла, всё поняла". После этого она предположила, что корреспондент разговаривает по-английски и поцеловала его в щёку.

Спустя несколько секунд женщина вернулась в кадр, решив выяснить, по какому каналу её будут показывать. Затем она предположила, что репортёр говорит на немецком.

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"Меня покажут по айн каналу?" – спросила в частности она.

Беседа закончилась совместным многократным повторением слова "Бенджамин" и хохотом. В заключении женщина посетовала на то, что журналист не знает русского языка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канадец с пивом взорвал сеть, став звездой Олимпийских игр в Пхенчхане.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
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