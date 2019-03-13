Роналду в Лиге чемпионов показал "большие яйца" и взорвал интернет

Впечатляющая победа "Ювентуса" над "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.
Особое внимание фанатов привлек жест Криштиану Роналду: португалец, оформивший хет-трик, потроллил тренера "Атлетико" Диего Симеоне его же жестом.
Звездный форвард повернулся к трибунам домашнего стадиона в Турине и демонстративно схватил себя за пах.
Absorbeeeeeeeeeeeee !!!!!!#juventada #juventus #juventino #juve #forzajuve #liguedeschampions #championsleague #calcio #seriea #vraiparieur #ronaldo #cr7 #cristianoronaldo #simeone pic.twitter.com/qEJzLU482l— Vrai Parieur (@vraiparieur) 12 марта 2019 г.
22 февраля, после поражения в первом матче (0:2), также поступил Симеоне.
SIMEONE😂😂😂 pic.twitter.com/txqZAzDpPG— Gini (@Gini_Wijnaldum5) 20 февраля 2019 г.
Интернет живо отреагировал на троллинг от Криштиану. В сети опубликовали множество мемов на эту тему.
Твое лицо, когда ты окончательно понял, что Роналду тебя сегодня разорвет
Когда Симеоне наконец понял, каким видом спорта нужно заняться
Каким я увидел матч "Ювентус" — "Атлетико"
Тепловая карта Роналду против "Атлетико" (GOAT — аббревиатура означающая "великий". Слово с английского переводится как "козел")
Твое лицо, когда увидел очередной топовый перформанс Роналду
Когда твой батя решает
Кадр из трансляции
Твое лицо, когда твой парень похоронил "Атлетико"
Кадр из трансляции
Лига Криштиану Роналду
The Lad Football
Реванш состоялся
twitter.com/Barzaboy
Когда вынесли "Атлетико"
Instagram Пауло Дибалы
Главное — вовремя перекраситься
twitter.com/RMadridIsco
Welcome to @Cristiano champion league 💪 pic.twitter.com/CNk9NBneyu— Ahmed Shaaban (@AhmedSh249) 12 марта 2019 г.
Simeone new job #Ronaldo #JUVATM pic.twitter.com/ZwgJGyJQnT— HAMMAS (@HAMMAS91246792) 12 марта 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 14 марта, в еврокубках свой матч проведет киевское "Динамо". Подопечные Александра Хацкевича в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы примут "Челси". Первый матч в Лондоне завершился со счетом 3:0.
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