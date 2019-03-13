Роналду в Лиге чемпионов показал "большие яйца" и взорвал интернет

Впечатляющая победа "Ювентуса" над "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.

Особое внимание фанатов привлек жест Криштиану Роналду: португалец, оформивший хет-трик, потроллил тренера "Атлетико" Диего Симеоне его же жестом.

Звездный форвард повернулся к трибунам домашнего стадиона в Турине и демонстративно схватил себя за пах.

22 февраля, после поражения в первом матче (0:2), также поступил Симеоне.

Интернет живо отреагировал на троллинг от Криштиану. В сети опубликовали множество мемов на эту тему.

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Твое лицо, когда ты окончательно понял, что Роналду тебя сегодня разорвет Twitter

Когда Симеоне наконец понял, каким видом спорта нужно заняться Twitter

Каким я увидел матч "Ювентус" — "Атлетико" Twitter

Тепловая карта Роналду против "Атлетико" (GOAT — аббревиатура означающая "великий". Слово с английского переводится как "козел") Twitter

Твое лицо, когда увидел очередной топовый перформанс Роналду Twitter

Когда твой батя решает Кадр из трансляции

Твое лицо, когда твой парень похоронил "Атлетико" Кадр из трансляции

Лига Криштиану Роналду The Lad Football

Реванш состоялся twitter.com/Barzaboy

Когда вынесли "Атлетико" Instagram Пауло Дибалы

Главное — вовремя перекраситься twitter.com/RMadridIsco

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 14 марта, в еврокубках свой матч проведет киевское "Динамо". Подопечные Александра Хацкевича в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы примут "Челси". Первый матч в Лондоне завершился со счетом 3:0.

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