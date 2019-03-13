МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Роналду в Лиге чемпионов показал "большие яйца" и взорвал интернет

1.4тЧитать материал на украинском

Впечатляющая победа "Ювентуса" над "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.

Особое внимание фанатов привлек жест Криштиану Роналду: португалец, оформивший хет-трик, потроллил тренера "Атлетико" Диего Симеоне его же жестом.

Звездный форвард повернулся к трибунам домашнего стадиона в Турине и демонстративно схватил себя за пах.

22 февраля, после поражения в первом матче (0:2), также поступил Симеоне.

Новости
"Ювентус" — "Атлетико": видеообзор матча Лиги чемпионов

Интернет живо отреагировал на троллинг от Криштиану. В сети опубликовали множество мемов на эту тему.

Роналду в Лиге чемпионов показал "большие яйца" и взорвал интернет

Twitter

Твое лицо, когда ты окончательно понял, что Роналду тебя сегодня разорвет

Твое лицо, когда ты окончательно понял, что Роналду тебя сегодня разорвет

Twitter

Когда Симеоне наконец понял, каким видом спорта нужно заняться

Когда Симеоне наконец понял, каким видом спорта нужно заняться

Twitter

Каким я увидел матч "Ювентус" — "Атлетико"

Каким я увидел матч "Ювентус" — "Атлетико"

Twitter

Тепловая карта Роналду против "Атлетико" (GOAT — аббревиатура означающая "великий". Слово с английского переводится как "козел")

Тепловая карта Роналду против "Атлетико" (GOAT — аббревиатура означающая "великий". Слово с английского переводится как "козел")

Twitter

Твое лицо, когда увидел очередной топовый перформанс Роналду

Твое лицо, когда увидел очередной топовый перформанс Роналду

Twitter

Когда твой батя решает

Когда твой батя решает

Кадр из трансляции

Твое лицо, когда твой парень похоронил "Атлетико"

Твое лицо, когда твой парень похоронил "Атлетико"

Кадр из трансляции

Лига Криштиану Роналду

Лига Криштиану Роналду

The Lad Football

Реванш состоялся

Реванш состоялся

twitter.com/Barzaboy

Когда вынесли "Атлетико"

Когда вынесли "Атлетико"

Instagram Пауло Дибалы

Главное — вовремя перекраситься

Главное — вовремя перекраситься

twitter.com/RMadridIsco

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 14 марта, в еврокубках свой матч проведет киевское "Динамо". Подопечные Александра Хацкевича в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы примут "Челси". Первый матч в Лондоне завершился со счетом 3:0.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Персона
Криштиану Роналду
Место
Италия
Теги
ФК ЮвентусАтлетико Мадрид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения