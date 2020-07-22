Путин хочет всю жизнь руководить, – Сабо о войне с Россией

Экс-тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо назвал чем-то невозможным войну с Россией.

"То, что творится – это невозможно. У меня в Москве остались друг один и знакомые, и они сами не понимают, как и почему это произошло. Это беда. Самое ужасное – это то, что наша необстрелянная молодежь гибнет на своей земле", – заявил Сабо в интервью Дмитрию Гордону.

Он добавил, что причиной конфликта стало желание украинцев двигаться в направлении Европы, и рассказал, при каком условии война может закончиться.

"За что? За то, что Украина захотела идти в Европу. Только из-за этого. Путин хочет всю жизнь руководить? Да не будет так. Все равно он уйдет, на его место придет другой. И надежда может быть на то, что тот другой поймет, что была сделана ошибка, и наши люди снова будут дружить, уважать и любить друг друга. Но для этого должно пройти время, а сегодня мы страдаем", – поделился своим мнением экс-тренер "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Йожеф Сабо назвал полузащитника киевской команды Виктора Цыганкова "никаким".