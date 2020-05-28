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28 мая • обновлено в 16:38
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"Превратила в ад": Уткин встал на защиту Усика

4.3т
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Российский комментатор Василий Уткин встал на защиту украинского боксера Александра Усика, заявив, что пресса превратила его жизнь в ад.

"В силу своей специальности я так или иначе выделяю выдающихся спортсменов, за ними слежу. Но это же просто какой-то ад, в который украинская пресса превратила жизнь Александра Усика. Я не знаю, как бы правильно я вел себя на его месте. Хоть я очень красноречивый и изворотливый, но я порой просто не знаю, как дать ответы на вопросы, чтобы от меня просто отстали. А он еще и боксер, понимаете? Каким бы он не был развитым, его любят не за то, что он хорошо разговаривает", – сказал Уткин в интервью на YouTube-канале Vласть vs Vлащенко.

Василий Уткин

Василий Уткин

Он считает, что Усик не совершал ничего плохого, а его вина состоит лишь в том, что он родился в Симферополе.

"Я не знаю, по-моему, это адский ад. Человек просто всего-навсего родился и жил в Симферополе. Он ничего преступного не совершал. Он не переехал туда, когда случились события 2014 года, и я не понимаю, зачем превращать его жизнь в ад", – подытожил комментатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Уткин высказался об уходе Юрия Семина из "Локомотива", сравнив ситуацию с киевским "Динамо" и Валерием Лобановским.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Александр Усик Василий Уткин
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