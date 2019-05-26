Россия провалилась на ЧМ по хоккею: спортивные итоги 25 мая

Россия опозорилась на чемпионате мира по хоккею, вылетев с турнира, а Свитолина в прозрачном платье произвела фурор. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 25 мая.

Кроме того, определился обладатель "Золотой бутсы" и украинская теннисистка в невероятном финале выиграла престижный турнир. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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