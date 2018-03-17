Паралимпиада-2018: Украина завоевала еще одну "бронзу"

Украинский лыжник Максим Яровой пополнил медальную копилку нашей страны на Паралимпийских играх-2018.

Спортсмен завоевал "бронзу" в лыжных гонках на 7,5 км (сидя). Это - 21-я медаль Украины на этой Паралимпиаде, передает официальный сайт соревнований.

Отметим, что это вторая награда Ярового в Пхенчхане - ранее он выиграл "золото" на 15-километровке.

Максим Яровой Facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Также в медальной коллекции Максима также два "серебра" и "бронза" Паралимпиады-2014.

На данный момент в активе Украины 21 медаль. Страна занимает пятое место в турнирной таблице.

Отметим, что партнером паралимпийской сборной Украины является мобильный оператор lifecell.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что россияне устроили провокацию на Паралимпиаде-2018.