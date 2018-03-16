Медальный зачет Паралимпиады-2018 на 16 марта

В южнокорейском Пхенчхане подходит к концу седьмой соревновательный день Паралимпийских игр-2018. Украинцы в пятницу, 16 марта, завоевали сразу три медали – одну золотую и две серебряные. После этого успеха в активе нашей команды стыло уже 19 наград.

Паралимпийским чемпионом-2018 стал биатлонист Виталий Лукьяненко. В индивидуальной гонке на 15 километров для спортсменов с нарушением зрения он определи своего соотечественника Александра Казика.

Еще одно "серебро" для нашей команды завоевала Оксана Шишкова в биатлоне. Она была второй в индивидуальной гонке на дистанции 12,5 км.

Таким образом, по состоянию на 10:00 16 марта "желто-синие" занимают четвертое общекомандное место в медальном зачете. На счету украинцев 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых наград.

Уверенное лидерство в списке удерживают американцы с 30 медалями (11-12-7). За ними идут нейтральные паралимпийские атлеты (россияне) – 20 наград (8-8-4).

Отметим, что партнером паралимпийской сборной Украины является мобильный оператор lifecell.

Как сообщал "Обозреватель", российские болельщики устроили провокации на Паралимпиаде-2018, наплевав на запрет МПК.