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Олимпиада-2018: МОК нанес тяжелый удар по России

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Международный олимпийский комитет вынес очередное неутешительное решение для России. МОК нанес по РФ серьезный удар, не допустив на Игры-2018 шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана.

"Ан отстранен от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Также не допущены его партнеры по команде – Денис Айрапетян и Владимир Григорьев", - приводит слова источника ТАСС.

До 2011 года Ан выступал за команду Южной Кореи, затем сменил гражданство на российское. Три из шести золотых наград спортсмена завоеваны на ОИ в Сочи.

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21-летний Денис Айрапетян – двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2017, 2018) в эстафете. Григорьев является олимпийским чемпионом Сочи-2014 в эстафете, также в его активе пять золотых медалей чемпионатов Европы.

Как сообщал "Обозреватель", МОК сократил предварительный список российских спортсменов, которые могут выступить на ОИ-2018.

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Темы
Олимпиада-2018МОК
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