"Нам нельзя": Россия сообщила о новом запрете на Олимпиаде-2018

Россия передумала организовывать "Русский дом" во время Олимпийских игр-2018 из-за существующих ограничений. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"ОКРне будет делать "Русский дом" на Олимпиаде. Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать. А так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит", – цитирует функционера "Р-Спорт".

Россия отстранена от выступления в Олимпиаде. 169 спортсменов, которые получили приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК), выступят в составе команды "Олимпийских атлетов из России".

Впервые "Русский дом" появился на Олимпиаде 1994 года в норвежском Лиллехаммере. С тех пор на каждых Играх, кроме домашних Сочи-2014, ОКР организовывал место отдыха для спортсменов и болельщиков.

Как сообщал "Обозреватель", МОК сделал заявление по поводу запрета российского флага на ОИ-2018.