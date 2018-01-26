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"Нам нельзя": Россия сообщила о новом запрете на Олимпиаде-2018

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Россия передумала организовывать "Русский дом" во время Олимпийских игр-2018 из-за существующих ограничений. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"ОКРне будет делать "Русский дом" на Олимпиаде. Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать. А так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит", – цитирует функционера "Р-Спорт".

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Россия отстранена от выступления в Олимпиаде. 169 спортсменов, которые получили приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК), выступят в составе команды "Олимпийских атлетов из России".

Впервые "Русский дом" появился на Олимпиаде 1994 года в норвежском Лиллехаммере. С тех пор на каждых Играх, кроме домашних Сочи-2014, ОКР организовывал место отдыха для спортсменов и болельщиков.

Как сообщал "Обозреватель", МОК сделал заявление по поводу запрета российского флага на ОИ-2018.

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Тема
Олимпиада-2018
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