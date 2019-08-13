Официально: Усика лишили боя с победителем Джошуа - Руис

Международная боксерская федерация (IBF) удовлетворила просьбу чемпиона мира в супертяжелом весе мексиканца Энди Руиса-младшего (33-1, 22 КО) об отсрочке обязательной защиты титула ради боя-реванша с Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Ранее украинец Александр Усик (16-0, 12 КО) был назначен Всемирной боксерской организацией (WBO) обязательным претендентом на титул в хэвивейте.

В пятницу стало известно, что реванш Руис-Джошуа, бой за титулы WBA Super, IBF и WBO, состоится 7 декабря в Эд-Диръии (пригород Эр-Рияда, Саудовская Аравия). В IBF пообещали сохранить за Руисом титул чемпиона, но только в том случае, если реванш состоится в этот день или раньше.

Также организация требует от победителя боя Руис-Джошуа 2 в письменной форме подтвердить, что свой следующий бой он проведет с обязательным претендентом по версии IBF Кубратом Пулевым (27-1, 14 КО) и встреча пройдет до 31 мая 2020 года, сообщает vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, второй бой между супертяжеловесами американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа, намеченный на 7 декабря может сорваться

Напомним, что 2 июня 29-летний Энди Руис-младший сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), став новым чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. 5 июня команда Джошуа активировала опцию о матче-реванше с мексиканцем.

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