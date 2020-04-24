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24 апреля • обновлено в 17:04
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"Ничего не сделали": экс-голкипер "Зенита" Малафеев осудил Россию из-за коронавируса

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Экс-вратарь питерского "Зенита", а ныне заместитель спортивного директора команды Вячеслав Малафеев заявил, что Россия ничего не сделала для поддержки бизнеса во время коронавируса.

"В Америке нужно просто привезти бумагу, и деньги напечатаются. Наша страна больше зависит от нефтяных и газовых доходов. Есть резервный фонд, которого, как говорят, хватит на несколько лет, если будет совсем плохо. Опять же, как смотреть на эти вещи. Если сравнивать с мерами, предпринятыми в Америке, безусловно, в нашей стране практически ничего не сделали", – цитирует слова Малафеева издание Чемпионат.

Вячеслав Малафеев

Вячеслав Малафеев

24СМИ

Несмотря на это, он отметил, что, в первую очередь, на месте правительства тоже пытался бы не допустить массового заражения.

"С другой стороны, наши основные меры были направлены не на бизнесы, а на решение локальной задачи: не допустить массового заражения. Мне кажется, будь я человеком, который принимает важные решения, для меня, наверное, эта задача тоже была бы основной. Государство не может позаботиться о каждом бизнесе в отдельности. Заботиться о своем бизнесе – это задача самого бизнесмена. Но я не оправдываю государство", – подытожил Малафеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комментатор Геннадий Орлов возмутился из-за того, что правительство страны выбрало не те векторы развития государства, поэтому сейчас граждане РФ переживают крайне непростые времена в условиях пандемии коронавируса.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тег
ФК Зенит
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