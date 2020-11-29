Непобедимый украинец выиграл бой во Франции: спортивные итоги 28 ноября
Небитый украинский супертяж победил в разгромном бою во Франции, а 62-килограммовая девушка-боец MMA нокаутировала 240-килограммового соперника.
Кроме того, "сын" Марадоны потребовал выкопать тело футболиста ради ДНК-теста.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 28 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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