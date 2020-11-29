Непобедимый украинец выиграл бой во Франции: спортивные итоги 28 ноября

Небитый украинский супертяж победил в разгромном бою во Франции, а 62-килограммовая девушка-боец MMA нокаутировала 240-килограммового соперника.

Кроме того, "сын" Марадоны потребовал выкопать тело футболиста ради ДНК-теста.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 28 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

62-килограммовая девушка-боец MMA нокаутировала 240-килограммового соперника. Видео

Небитый украинский супертяж победил в разгромном бою во Франции. Видео

"Сын" Марадоны потребовал выкопать тело футболиста ради ДНК-теста

Появилась расшифровка телефонного разговора диспетчера скорой перед смертью Марадоны

Лунин пропустил невероятный гол от одноклубника по "Реалу". Видео

В сети вспомнили самую дикую драку Марадоны в матче за "Барселону"

"Динамо" в матче с двумя удалениями обыграло "Ворсклу" в УПЛ

Нидерландский футболист застрял в душе и получил кровавую травму. Фото 18+