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7 марта • обновлено в 09:31
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Названа причина смерти украинских спортсменов в Москве: спортивные итоги 6 марта

2.2т
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В России озвучили причину смерти украинских шахматистов, а американская красотка из UFC показала пышные формы. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 6 марта.

Названа причина смерти украинцев в Москве: спортивные итоги 6 марта

Кроме того, на телах умерших в Москве украинских шахматистов обнаружены следы от уколов и Шевченко не вызвал лидеров "Динамо" в сборную Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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