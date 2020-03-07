Названа причина смерти украинских спортсменов в Москве: спортивные итоги 6 марта

В России озвучили причину смерти украинских шахматистов, а американская красотка из UFC показала пышные формы. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 6 марта.

Кроме того, на телах умерших в Москве украинских шахматистов обнаружены следы от уколов и Шевченко не вызвал лидеров "Динамо" в сборную Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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