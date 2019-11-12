Матчи ХК "Донбасс" в третьем раунде Континентального кубка покажет телеканал XSPORT

Все матчи с участием хоккейного клуба "Донбасс" в третьем раунде Континентального кубка IIHF будут доступны в прямой трансляции на телеканале XSPORT. Поединки состоятся с 15 по 17 ноября.

ХК "Донбасс" поборется за выход в полуфинал турнира с польской "Краковией", казахстанским "Бейбарысом" и белорусским "Неманом".

Расписание поединков квартета F:

15 ноября, пятница:

15:00. "Неман" - "Донбасс"

20:00. "Краковия" - "Бейбарыс"

16 ноября, суббота:

15:00. "Бейбарыс" - "Донбасс"

20:00. "Неман" - "Краковия"

17 ноября, воскресенье:

15:00. "Бейбарыс" - "Неман"

20:00. "Донбасс" - "Краковия"

XSPORT покажет матчи ХК "Донбасс" hcdonbass.com

В параллельной группе, матчи которой будут проходить в датском Военсе, сыграют местный "Сендерюске", венгерский "Ференцварош", британский "Ноттингем" и французский "Амьен".

Напомним, согласно регламенту турнира, в полуфинал смогут выйти по две лучшие команды из каждого квартета.

Отметим, Континентальный кубок — ежегодное спортивное соревнование по хоккею с шайбой, проводимое с 1997 года под эгидой IIHF. По значимости его можно сравнить с Лигой Европы в футболе. ХК "Донбасс" является единственным украинским клубом, сумевшим добыть победу в турнире.

Как писал OBOZREVATEL, российский хоккеист Николай Лемтюгов, выступающий за "Шеффилд", вышел к английским болельщикам в маске президента России Путина.

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