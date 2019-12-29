Лунин продолжит карьеру в Украине? СМИ назвали сенсационный клуб

Украинский голкипер испанского "Реала" Андрей Лунин может вернуться в Украину.
Как сообщает "Динамомания" со ссылкой на Valladolid Noticias de Balón, СК "Днепр-1" хочет на полгода арендовать футболиста
По информации СМИ днепровский клуб работает над возвращением украинца, ведь Лунин так и не смог получить практику в других клубах.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Андрей Лунин провел летние сборы в составе "Реала", однако с началом нового чемпионата Зидан отправил нашего вратаря в аренду в "Вальядолид", утвердив на позиции основного вратаря Тибо Куртуа.
В текущем сезоне Андрей провел за "Вальядолид" только 1 матч.
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