Лунин продолжит карьеру в Украине? СМИ назвали сенсационный клуб

Украинский голкипер испанского "Реала" Андрей Лунин может вернуться в Украину.

Как сообщает "Динамомания" со ссылкой на Valladolid Noticias de Balón, СК "Днепр-1" хочет на полгода арендовать футболиста

По информации СМИ днепровский клуб работает над возвращением украинца, ведь Лунин так и не смог получить практику в других клубах.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Андрей Лунин провел летние сборы в составе "Реала", однако с началом нового чемпионата Зидан отправил нашего вратаря в аренду в "Вальядолид", утвердив на позиции основного вратаря Тибо Куртуа.

В текущем сезоне Андрей провел за "Вальядолид" только 1 матч.

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