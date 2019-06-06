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Лучшая биатлонистка планеты сожгла себе грудь и показала фото

1.8тЧитать материал на украинском

Победительница общего зачета Кубка мира по биатлону Доротея Вирер, которую болельщики наградили титулом самой красивой биатлонистки мира, перестаралась с отдыхом под открытым солнцем.

На своей странице в Instagram 29-летняя итальянская биатлонистка похвасталась соблазнительными фото в купальнике. Фанаты спортсменки обратили внимание, что ее выпуклые прелести сожжены ультрафиолетом.

В комментариях юзеры предлагают итальянке крем для загара.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью красотки.

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Лучшая биатлонистка планеты впечатлила фигурой в купальнике

Отметим, что это не первое фото Вирер в купальнике. Перед 5-м этапом прошлогоднего Кубка мира Доротея похвасталась развлечениями в бассейне.

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