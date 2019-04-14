Ломаченко победил драматичным нокаутом: спортивные итоги 13 апреля

Украинский чемпион мира Василий Ломаченко защитил свои титулы в бою с Энтони Кроллой, но сломал при этом руку. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 13 апреля.

Кроме того, украинский борец Жан Беленюк выиграл чемпионат Европы. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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