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8 мая • обновлено в 19:55
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Ломаченко назвали пропагандистом после нового поста в Instagram

3.7т
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Украинский суперчемпион Василий Ломаченко вызывал переполох в сети, опубликовав новый пост в социальной сети Intsgram на религиозную тему.

"Если христиане не станут исповедниками, не противостанут злу, то [разорители] обнаглеют еще больше. Если же христиане противостанут, то те еще подумают. Но и нынешние христиане не бойцы. Первые христиане были крепкие орешки: они изменили весь мир", – написал Василий.

☦️

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Множество болельщиков боксера заподозрили его в пропаганде. "Вася, почему ты из популяризации спорта перешёл в пропаганду религии?", "Что за бред? Вам в больничку пора или к психотерапевту", "Да, Лома, что-то вы со своим дружком с каждым днем все больше огорчаете", "Лома, ты попал в секту, соберись, ты же сильный", "От величайшего спортсмена до религиозного пропагандиста", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко и Александр Усик попали в базу "Миротворца" после того, как приняли участи в съемках российского фильма "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Василий Ломаченко
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Pánova Lidia
Pánova Lidia
Дах поїхав однозначно!
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0
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Таке буває, сам в юності проходив.
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1
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Коваленко Михаил
Коваленко Михаил
Мельничук Олександр, Шо буває, родину маскалям продавать буває? Ты шо беса гонишь рогуль.
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4
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