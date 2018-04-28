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Александр Кирш
Александр Кирш
Народный депутат УкраиныВсе статьи автора

Лига чемпионов: чемпионы — на втором плане

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В последний раз клуб, играющий в Лиге чемпионов именно благодаря первому месту в национальном первенстве, выигрывал ЛЧ в 2011-м году.

Последующие 6 сезонов Лигу чемпионов выигрывали не чемпионы своих стран, а вице-чемпионы: Англии, Германии и четырежды — Испании.

Но при этом Реал в прошлом году победил в ЛЧ, будучи все же чемпионом — не страны, правда, а "хотя бы" Европы (выиграл вторую Лигу чемпионов подряд), и лишь в текущем сезоне может победить в ней уже как чемпион и Европы, и Испании прошлого сезона.

Ну а всего за годы существования Лиги чемпионов чемпионы своих стран выигрывали ее только 13 раз, а не чемпионы — 12. Почти столько же!

Например, Ливерпуль был чемпионом Англии в последний раз в 1990-м, а в Лиге чемпионов победил 15 лет спустя, при этом еще через 2 года снова был в финале, да и сейчас к нему близок.

(Пример и из древности: в 1976-м Бавария выиграла 3-й Кубок европейских чемпионов подряд, заняв перед этой победой в родном чемпионате и вовсе 10-е место!)

А вот статистика ЛЧ за 3 предыдущих сезона — с 14/15 по 16/17:

не чемпионов своих стран в 1/4 Лиги чемпионов было 12 из 24, в том числе в 1/2 — 8 из 12, в том числе в финалах — 4 из 6, в том числе победителей — 3 из 3.

Прибавив текущий сезон, получаем:

в 1/4 ЛЧ таких не чемпионов — 17 из 32, а в 1/2 — 10 из 16.

А теперь (заодно уж) — в разрезе стран:

в 1/4 за 4 сезона из 32 мест на Испанию пришлось 12, на Германию — 6, на Англию, Италию и Францию — по 4, на Португалию — 2;

в 1/2 из 16 мест у Испании — 7, у Германии и Италии — по 3, у Англии — 2, у Франции — 1;

в финалах из 8 мест на Испанию приходится 5(4?), на Италию — 2(3?), на Англию — 1(0?), на Германию 0(1?);

на 4 места победителей приходятся испанские 4(3?) и английских 0(1?).

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По праву однофамильца

Попутно — очки стран в официальной таблице коэффициентов УЕФА (с округлением, чтоб отчетливее был виден разрыв):

1. ИСПАНИЯ 106

2. АНГЛИЯ 79

3. ИТАЛИЯ 76

4. ГЕРМАНИЯ 71

5. ФРАНЦИЯ 56

6. РОССИЯ 53

7. ПОРТУГАЛИЯ 47

8. УКРАИНА 41

9. БЕЛЬГИЯ 39

10. ТУРЦИЯ 36

. . .

51. ФАРЕРЫ 4

52. ГИБРАЛТАР 3

53. АНДОРРА 1

54. САН-МАРИНО 0

55. КОСОВО 0

(То есть Фареры к Украине ближе по силе, чем Англия, а к Англии ближе немытая Россия, чем Испания.)

Как видим, есть отдельная Испания, есть Англия-Италия-Германия и есть гигантский пелетон из всех остальных.

И это — при том, что таблица через неадекватно низкие бонусы в Лиге чемпионов искусственно выравнивает страны.

ЛЧ — безусловно, лучший спортивный турнир всех времен и народов. В том числе и потому, что знает цену чемпионам малых футбольных стран, каковая цена в вышеприведенной таблице еще и завышена.

Претензия у меня лишь одна: почему она названа Лигой чемпионов? Просто это высшая лига европейского и мирового клубного футбола. Так и назвали бы ее честно: Евросуперлига. При чем тут чемпионы...

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Автор
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Тема
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Объект
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