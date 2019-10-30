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31 октября • обновлено в 00:03
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В сенсационных матчах Кубка Украины определились все четвертьфиналисты

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В Украине состоялись матчи 1/8 финала Кубка страны по футболу.

В сенсационных матчах Кубка Украины определились все четвертьфиналисты

instagram.com/ukr_foot_ball

Главная сенсация произошла в пгт Петрово, Кировоградской области, где местный "Ингулец", представляющий Первую лигу, выбил "Днепр-1", идущий на восьмом месте в УПЛ.

Кроме того, с неожиданным результатом завершился матч "Минай" - "Львов". В этой паре команда Премьер-лиги из Львова потерпела поражение со счетом 0:2.

Таким образом в четвертьфинал вышли 5 клубов УПЛ: "Мариуполь", "Десна", "Ворскла", "Александрия" и "Динамо", а также "Минай" и "Ингулец" из лиги классом ниже. Из второй лиги в 1/4 финала пробился только "Альянс" (пгт. Липова Долина, Сумская область).

Четвертьфинальные матчи пройдут 4 марта.

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1/8 финала Кубка Украины по футболу: все результаты

Как сообщал OBOZREVATEL, главная встреча этого этапа Кубка Украины состоялась в Киеве, где "Динамо" в дополнительное время обыграло "Шахтер" (2:1). Решающий гол на 108-й минуте забил Денис Попов.

Отметим, что этой игре все три гола оказались настоящими шедеврами. На суперудар Сидорчука в первом тайме, который запустил "радиоуправляемый" мяч, "горняки" ответили роскошным "выстрелом" Степаненко, позволившего "Шахтеру" перевести матч в овертайм.

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Тема
Кубок Украины по футболу
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Главное черножопых выбили тех что в чёрных труселях хотя
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