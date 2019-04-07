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Кличко обратился к кандидатам в президенты Украины: спортивные итоги 6 апреля

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Владимир Кличко резко обратился к Порошенко и Зеленскому, призвав кандидатов в президенты Украины не обманывать своих граждан. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 6 апреля.

Кличко обратился к кандидатам в президенты Украины: спортивные итоги 6 апреля

Кроме того, Усик записал необычное обращение к украинцам и Ломаченко шокировал американцев. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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