Кличко обратился к кандидатам в президенты Украины: спортивные итоги 6 апреля

Владимир Кличко резко обратился к Порошенко и Зеленскому, призвав кандидатов в президенты Украины не обманывать своих граждан. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 6 апреля.

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