Кличко назвал не Усика следующим чемпионом в хэвивейте: итоги спорта 26 июня

Владимир Кличко назвал имя следующего чемпиона в хэвивейте, которым стал не Усик, а жена Гусева поразила своим декольте. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 26 июня.

Кроме того, супруга экс-игрока "Динамо" оголила грудь во время фотосессии. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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