"Кемеровский" пранкер предрек катастрофу на ЧМ-18

Подготовка к проведению финала Чемпионата мира по футболу в России сопровождается колоссальным разворовыванием государственных средств, и это представляет реальную угрозу для болельщиков.

Они рискуют "быть погребенными под обломками хреново построенных стадионов", - сказал в блиц-интервью "Обозревателю" украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя – Никита Кувиков).

По его словам, подготовка к ЧМ-2018 – не первая "большая стройка" в России, "на которой изымают из бюджета кучу денег, при этом реально тратя на производство проекта меньше 30%".

В этом контексте Вольнов сослался на интервью российского оппозиционера Михаила Ходорковского, "который сам был в ужасе от того, как много забирается и как мало участвует в реальном строительстве".

Таким образом, "если кто-то поедет на Чемпионат мира в Россию – я очень надеюсь, что кто-то все-таки туда поедет, не все забойкотируют – они будут погребены под обломками хреново построенных стадионов. Я очень на это надеюсь", - заявил пранкер.

"Ничего против фанатов футбола не имею, но мне кажется, это лучший способ показать всему миру, что на самом деле из себя представляет Россия, особенно тем дуракам, которые решили ехать туда на Чемпионат", - добавил он.

Как писал "Обозреватель", ранее в интернете показали самую страшную трибуну ЧМ-2018.